Мотоциклист погиб в ДТП под Екатеринбургом (ВИДЕО)

Как пишет Е1, мотоциклиста сбила иномарка. Мужчина упал с ТС и скончался на месте.

Как сообщает ГИБДД, байкер сам виноват в трагедии. Он не смог справится с управлением, и допустил столкновение с автомобилем марки «Ниссан».