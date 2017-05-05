Мотоциклист погиб в ДТП под Екатеринбургом (ВИДЕО)
5 мая 2017, 14:30Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На трассе под Екатеринбургом в ДТП погиб мотоциклист.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, мотоциклиста сбила иномарка. Мужчина упал с ТС и скончался на месте.
Как сообщает ГИБДД, байкер сам виноват в трагедии. Он не смог справится с управлением, и допустил столкновение с автомобилем марки «Ниссан».
Видео: Е1
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей