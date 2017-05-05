Полгода лишения свободы получил за организацию наркопритона житель Нижнего Тагила
5 мая 2017, 13:05Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле 3 мая вынесли обвинительный приговор местному жителю за организацию наркопритона.
Сюжеты: Нижний Тагил
Установлено: в 2016 году гражданин организовал притон для наркоманов в своей квартире в Дзержинском районе. Его соседи обратились в полицию с заявлением о постоянно находящихся в подъезде наркоманах. Правоохранители организовали наблюдение за квартирой и задержали ее владельца.
Как пишут «Все новости», полицейским задержанный сказал, что предоставлял друзьям в пользование жилплощадь, а они за это делились с ним наркотиками.
Суд приговорил организатора притона к 6 месяцам лишения свободы.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей