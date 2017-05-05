Полгода лишения свободы получил за организацию наркопритона житель Нижнего Тагила

Установлено: в 2016 году гражданин организовал притон для наркоманов в своей квартире в Дзержинском районе. Его соседи обратились в полицию с заявлением о постоянно находящихся в подъезде наркоманах. Правоохранители организовали наблюдение за квартирой и задержали ее владельца.