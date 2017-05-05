Школьники избили продавца и украли пиво из магазина в Камышлове
5 мая 2017, 14:55Происшествия
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Школьники в Камышлове избили продавца местного магазина из-за бутылки пива.
Как пишет «Новый день», компания школьников пыталась похитить из магазина пиво. Причем, оказалось, что делают они это уже не первый раз. Продавец торговой точки догнал школьников на улице, но получил от них удар по голове.
Полиция уже установила личности малолетних хулиганов. Ими оказались ученики местной школы 2001 г.р. Действовали они по указанию старшего товарища 1998 г.р.
Теперь ребят ожидает суд. Заведено уголовное дело по статье «грабеж».
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