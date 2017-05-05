Смартфон взорвался в руках у жителя Екатеринбурга (ФОТО)

Сообщается, что в момент инцидента к телефону был подсоединён зарядный провод. Мужчина успел откинуть аппарат после резкого хлопка.

Тем не менее, на теле екатеринбуржца остались ожоги. Кроме того, была повреждена кровать и одеяло, передает издание Новый день.