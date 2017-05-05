Смартфон взорвался в руках у жителя Екатеринбурга (ФОТО)
5 мая 2017, 08:30Происшествия
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У жителя Екатеринбурга накануне в руках взорвался смартфон.
Сюжеты: Екатеринбург
Сообщается, что в момент инцидента к телефону был подсоединён зарядный провод. Мужчина успел откинуть аппарат после резкого хлопка.
Тем не менее, на теле екатеринбуржца остались ожоги. Кроме того, была повреждена кровать и одеяло, передает издание Новый день.
Марка смартфона - DEXP Ixion X 4,5 LTE. Аппарату было два года.
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Фото: Newdaynews.ru
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