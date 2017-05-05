Велосипедистка попала под колеса автомобиля на Октябрьском проспекте в Нижнем Тагиле (ФОТО)
5 мая 2017, 17:00Происшествия
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В Нижнем Тагиле на ГГМ 4 мая произошло ДТП с участием автомобиля «Тойота Марк» и велосипедистки.
Сюжеты: Нижний Тагил
Установлено: в вечернее время на Октябрьском проспекте автомобилист совершил наезд на женщину на велосипеде, которая переезжала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Потерпевшая была госпитализирована для медицинского осмотра, после чего отпущена домой с диагнозом «ушибленная рана предплечья».
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Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
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