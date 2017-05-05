Возгорание травы на набережной реки Тагил устранено городскими огнеборцами (ФОТО, ВИДЕО)
5 мая 2017, 18:45ПроисшествияПавел Щербина
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Примерно в 17:30 на ул. Папанина на берегу реки Тагил произошло возгорание сухой травы. Об этом в редакцию сообщил местный житель, увидевший огонь из окна.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ко времени прибытия журналистов TagilCity.ru пламя охватило значительную площадь. Дополнительным топливом для пламени стала свалка сухих бревен близ гаражей.
Дети, присутствовавшие близ возгорания, клятвенно заверили журналистов, что не имеют к нему отношения. Более того, по мере сил они старались потушить пламя.
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Конечно, точку в возгорании поставили профессионалы – пожарные. Они прибыли на место примерно через 10 минут после вызова и ликвидировали горение в течение двух минут.
Напомним, это уже далеко не первое возгорание сухой травы в Нижнем Тагиле. К счастью, оно не привело к страшным последствиям.
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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