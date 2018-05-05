Металлический ангар сгорел на ул. Юности в Нижнем Тагиле
5 мая, 12:05Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Металлический ангар сгорел на ул. Юности в Нижнем Тагиле 4 мая.
Сюжеты: Нижний Тагил
4 мая горел металлический ангар, расположенный на ул. Юности в Дзержинском районе.
Огонь распространился на территории 8 кв. м, пострадало имущество внутри ангара. Пожар тушили 12 огнеборцев, и были задействованы четыре единицы спецтехники, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей