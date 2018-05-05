Металлический ангар сгорел на ул. Юности в Нижнем Тагиле

4 мая горел металлический ангар, расположенный на ул. Юности в Дзержинском районе.

Огонь распространился на территории 8 кв. м, пострадало имущество внутри ангара. Пожар тушили 12 огнеборцев, и были задействованы четыре единицы спецтехники, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.