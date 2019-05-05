Два артиста Stand Up погибли в аварии на Кубани

Артисты ехали на гастроли в Краснодар, воспользовавшись интернет-сервисом по поиску попутчиков. В какой-то момент на трассе им навстречу выехал Hyundai Accent, избежать столкновения не удалось. Денис, Елена, еще один пассажир и водитель авто погибли на месте происшествия.

Виновник аварии был доставлен в реанимацию. В иномарке вместе с ним находились двое пассажиров: один из них погиб, другой доставлен в больницу. В отношении водителя Hyundai возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения.