Два артиста Stand Up погибли в аварии на Кубани
Вчера, 22:05ПроисшествияФото: instagram.com/malovichkoden
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В пятницу, 3 мая, на Кубани в Краснодарском крае произошло серьёзное ДТП, в котором погибли пять человек. Двое из них — артисты шоу Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева, передают «Вести».
Артисты ехали на гастроли в Краснодар, воспользовавшись интернет-сервисом по поиску попутчиков. В какой-то момент на трассе им навстречу выехал Hyundai Accent, избежать столкновения не удалось. Денис, Елена, еще один пассажир и водитель авто погибли на месте происшествия.
Виновник аварии был доставлен в реанимацию. В иномарке вместе с ним находились двое пассажиров: один из них погиб, другой доставлен в больницу. В отношении водителя Hyundai возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения.
Денис Маловичко также являлся учителем, у него остались двое детей. Елену Зуеву называют ученицей Дениса: он курировал все юмористические мероприятия.
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