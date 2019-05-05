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Эвакуацию с самолета «Аэрофлота» могли замедлить спасавшие ручную кладь
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКрушение самолета Superjet 100 в Шереметьево
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Эвакуацию с самолета «Аэрофлота» могли замедлить спасавшие ручную кладь

Сегодня, 00:44ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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