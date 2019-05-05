Эвакуацию с самолета «Аэрофлота» могли замедлить спасавшие ручную кладь

Эвакуация с горящего самолета прошла быстрее, чем должна быть по нормативу: 70 пассажиров покинули Superjet 100 «Аэрофлота» за 62 секунды при 90 секундах по правилам. Однако 13 человек, в том числе двое детей погибли, в основном из-за отравления дымом. И пользователи соцсетей считают, что препятствием к спасению этих людей были пассажиры передних рядов, которые стали вытаскивать с полок багаж и забирать с собой ручную кладь.

Люди бегут из самолета с ручной кладью и своим шмотьем. Просто давайте предположим, что если погибшие в хвосте не смогли пробраться из-за давки по причине доставания сумочек и барсеток из полок в первых рядах — это вот как можно назвать?пишет Telegram-канал Акитилоп.

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Как именно повлияло это поведение пассажиров на спасение других людей, предстоит выяснить следователям и специальной государственной комиссии, созданной по поручению премьера Дмитрия Медведева.

В правилах поведения на борту самолета компании «Аэрофлот» говорится о жесткой политике в отношении пассажиров, которые создают угрозу при полетах:

В ряде случаев мы сталкиваемся с деструктивным поведением, угрожающим безопасности полетов и снижающим уровень комфорта пассажиров. В подобных случаях руководство ПАО «Аэрофлот» придерживается следующей политики: не оставлять без последствий ни одно нарушение «Правил поведения пассажиров»; предоставлять летному и наземному персоналу авиакомпании полномочия, необходимые как для предотвращения нарушений «Правил поведения пассажиров», так и для их пресечения; оказывать всевозможное содействие правоохранительным органам в привлечении нарушителей порядка к ответственности и применении к ним соответствующих санкций.