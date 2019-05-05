Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета

После доклада главы Минтранса Евгения Дитриха глава государства поручил оказать необходимую помощь пострадавшим при крушении, премьер-министр страны Дмитрий Медведев поручил министру здравоохранения Веронике Скворцовой лично проконтролировать оказание помощи потерпевшим.

Также Путин и Медведев отдали распоряжение о создании государственной комиссии для расследования обстоятельств происшествия.

Напомним, 5 мая в Москве во время взлета загорелся Superjet 100 компании «Аэрофлот». Одна из возможных причин происшествия – удар молнии на высоте 2100 метров. По информации СКР, погибли 13 человек, в числе которых двое детей. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа.

Sukhoi Superjet 100 – российская разработка, на создание которой было затрачено около 44 млрд рублей. В течение девяти лет после введения лайнера в эксплуатацию самолет трижды терпел серьезные крушения.

Первая авиакатастрофа произошла в 2012 году в Индонезии, тогда во время демонстрационного полета самолет столкнулся с горой. Погибли 45 человек.

В 2013 году в Исландии у самолета повредился двигатель, в результате чего пострадал один человек.