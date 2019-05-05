Самолёт компании «Аэрофлот» загорелся при аварийной посадке в Москве

Лайнер вылетел из московского аэропорта в Мурманск. Через некоторое время пилоты запросили аварийную посадку, при которой произошло возгорание.

Источники передают, что самолёт модели Superjet-100 подал сигнал бедствия спустя несколько минут после вылета и стал совершать аварийную посадку. При этом с первого раза ему приземлиться не удалось, со второй попытки он ударился шасси, затем носом о взлётную полосу. Началось возгорание.

73 пассажира и члены экипажа эвакуированы по надувным трапам из горящего самолёта. По данным ТАСС, огонь полностью охватил лайнер.

Видео Видео: РЕН-ТВ; Следком

По данным ряда СМИ, идёт речь о 10 погибших. Однако официально эта информация не подтверждена. Также сообщается о шести пострадавших.