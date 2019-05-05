В Екатеринбурге «Газель» сбила мотоциклиста

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На улице Блюхера в Екатеринбурге произошло ДТП с участием автомобиля «Газель» и мотоцикла Yamaha. В результате мотоциклиста госпитализировали со множественными травмами, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошёл утром 5 мая. Согласно предварительной версии дорожной полиции, водитель «Газели» при повороте налево не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с мотоциклом, который ехал в этом же направлении.
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Видео: E1.RU
38-летний мотоциклист получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и резаные травмы ног. Его доставили в больницу. Водитель «Газели» не получил повреждений.
Стаж вождения байкера — один год, грубых нарушение Правил дорожного движения за ним не было. Стаж вождения у мужчины, который управлял «Газелью» — 13 лет,отметили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
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