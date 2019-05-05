В Екатеринбурге «Газель» сбила мотоциклиста

Инцидент произошёл утром 5 мая. Согласно предварительной версии дорожной полиции, водитель «Газели» при повороте налево не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с мотоциклом, который ехал в этом же направлении.

Видео Видео: E1.RU

38-летний мотоциклист получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и резаные травмы ног. Его доставили в больницу. Водитель «Газели» не получил повреждений.