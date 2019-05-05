В Екатеринбурге пассажир иномарки устроил стрельбу по прохожим
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4 мая в Екатеринбурге на улице Луначарского неизвестный, находясь в автомобиле Honda, открыл стрельбу из пневматического пистолета по прохожим, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам очевидцев, было слышно четыре выстрела. В людей стрелок не попал, прохожие даже не обратили внимание на стрельбу.
Свидетели инцидента обратили внимание, что стрелявший парень был славянской внешности.
Видео
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Видео: е1.ru
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