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В Екатеринбурге пассажир иномарки устроил стрельбу по прохожим
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге пассажир иномарки устроил стрельбу по прохожим

Сегодня, 09:57ПроисшествияФото: Скриншот видео
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