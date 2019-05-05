В Удмуртии двое детей погибли после падения в компостную яму
Сегодня, 15:31ПроисшествияФото: sledcom.ru
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Один из жителей Кезского района Удмуртии обнаружил в компостной яме на территории приусадебного участка тела своей 6-летней внучки и 4-летнего мальчика, с которым она играла незадолго до смерти, сообщает Udm-info.
Инцидент произошёл вечером 4 мая. Дети играли на территории приусадебного участка, а чуть позже пенсионер обнаружил их тела в компостной яме. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа СУ СК России по Удмуртии.
На данный момент проводятся следственные действия с целью установить причину гибели детей и обстоятельств, при которых она произошла, назначена судебно-медицинская и иные необходимые экспертизы.
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