На Урале во время пожара погиб трехлетний мальчик
Сегодня, 10:04ПроисшествияФото: МЧС по Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
4 мая при пожаре в жилом доме в поселке Арти погиб трехлетний ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Когда начался пожар, родители ребенка находились на улице, занимаясь домашним хозяйством. Мальчик спал в доме. Заметив огонь, взрослые попытались войти туда, чтобы спасти ребенка, но не сумели этого сделать. Огнеборцы сумели вытащить мальчика из горящего здания, но спасти его не удалось. Родители мальчика получили ожоги при попытке спасти своего ребёнка, их госпитализировали в больницу.
Следственный комитет начал проверку.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей