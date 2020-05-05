На Урале во время пожара погиб трехлетний мальчик

Когда начался пожар, родители ребенка находились на улице, занимаясь домашним хозяйством. Мальчик спал в доме. Заметив огонь, взрослые попытались войти туда, чтобы спасти ребенка, но не сумели этого сделать. Огнеборцы сумели вытащить мальчика из горящего здания, но спасти его не удалось. Родители мальчика получили ожоги при попытке спасти своего ребёнка, их госпитализировали в больницу.