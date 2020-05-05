Под Краснотурьинском во время сплава утонул мужчина

Погибший сплавлялся по реке Турья с двумя друзьями. Проплыв по реке, двое мужчин решили остановиться и подкачать лодку, один отправился на другой лодке дальше. Когда друзья поплыли дальше, они обнаружили перевернутую лодку, их товарища нигде не было.

Спасатели начали поиски в тот же день. Им удалось обнаружить спасательный жилет в 150 метрах от места происшествия. Мужчину нашли на следующий день вечером в шести километрах от перевёрнутой лодки.