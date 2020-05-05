Под Краснотурьинском во время сплава утонул мужчина
Сегодня, 14:09ПроисшествияФото: МЧС по Свердловской области
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Мужчина упал в воду во время сплава 3 мая, его искали больше суток, рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Погибший сплавлялся по реке Турья с двумя друзьями. Проплыв по реке, двое мужчин решили остановиться и подкачать лодку, один отправился на другой лодке дальше. Когда друзья поплыли дальше, они обнаружили перевернутую лодку, их товарища нигде не было.
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Спасатели начали поиски в тот же день. Им удалось обнаружить спасательный жилет в 150 метрах от места происшествия. Мужчину нашли на следующий день вечером в шести километрах от перевёрнутой лодки.
В МЧС добавили, что после схода льда в регионе погибли восемь человек, среди них — один ребенок.
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