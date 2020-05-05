Сообщение о минировании самолёта Москва — Екатеринбург оказалось ложным
Сегодня, 11:02ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Самолет Москва — Екатеринбург, который подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва, 4 мая приземлился в Кольцово, пишет ТАСС.
Сюжеты: Екатеринбург
После приземления самолет осмотрели специалисты, взрывное устройство обнаружено не было.
Также сообщалось об угрозе взрыва самолета Москва — Санкт-Петербург. В нем тоже не было обнаружено взрывных устройств.
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