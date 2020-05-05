В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием мотоцикла
Сегодня, 15:13ПроисшествияФото: скрин видео паблика Инцидент Нижний Тагил
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Сегодня 5 мая 14:10 в Нижнем Тагиле на улице Космонавтов,30а произошло ДТП с участием автомобиля Renault и мотоцикла.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как рассказали TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД, по предварительным данным, иномарка и мотоцикл двигались в попутном направлении от улицы Фрунзе к улице Красноармейской.
Предварительно, водитель Renault решил совершить манёвр, и мотоцикл в него врезался, пояснили в ГИБДД.
Травмы получили водитель и пассажирка мотоцикла. Пострадавшие были госпитализированы. На месте работают сотрудники ГИБДД.
В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием мотоциклаВидео
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Видео: паблик "ВКонтакте" «Инцидент Нижний Тагил»
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