Бабушка утонула в пруду под Нижним Тагилом

Бабушка утонула в пруду под Нижним Тагилом
Бабушка утонула в пруду под Нижним Тагилом
Сегодня, 14:13ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Пенсионерка утонула в Черноисточинском пруду под Нижним Тагилом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Трагедия произошла 4 мая. Утонула женщина 1946 года рождения. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Это уже не первый подобный случай в Свердловской области. С начала весны в регионе 10 человек тонули в воде. Шестеро погибли, из них один несовершеннолетний.

Напомним, 13 апреля сообщалось, как под Асбестом 7-летний мальчик катался на велосипеде с друзьями и решил помыть руки в реке. Он не удержался, упал в воду и его затащило под лед течением. Он скончался до приезда спасателей. СКР организовал проверку по факту происшествия.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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