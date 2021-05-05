Легковушка залетела под теплотрассу на Руднике в Нижнем Тагиле

Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 мая, около 01.20, на улице Чаплыгина, 21. За рулем машины находилась девушка, также в салоне сидел молодой человек, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».