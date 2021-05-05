«Оба ехали на мигающий»: 3-летний мальчик пострадал в ДТП в Екатеринбурге

«Оба ехали на мигающий»: 3-летний мальчик пострадал в ДТП в Екатеринбурге
«Оба ехали на мигающий»: 3-летний мальчик пострадал в ДТП в Екатеринбурге
Сегодня, 08:38ПроисшествияФото: Отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Водители не смогли поделить дорогу, проезжая перекресток на мигающий зеленый в Екатеринбурге. В результате ДТП пострадал 3-летний мальчик, находившийся на заднем сидении одного из автомобилей.

Opel Corsa и Opel Astra столкнулись на улице Щербакова днем 4 мая, сообщает Е1 со ссылкой на ГИБДД Екатеринбурга.

Как пояснила 25-летняя девушка за рулем Opel Corsa сотрудникам Госавтоинспекции, она поворачивала налево на зеленый сигнал светофора, остановилась, пропуская встречные машины, и продолжила движение, когда уже загорелся красный свет. Именно в этот момент, по словам водительницы произошло столкновение с Opel Astra, который ехал на красный свет.

Водитель Opel Astra — 26-летний мужчина рассказал другую версия событий. Он уверяет, что проезжал перекресток на моргающий зеленый. Он попытался затормозить, увидев движущийся Opel Astra, однако столкновения избежать не удалось.

В результате аварии пострадал 3-летний мальчик, находившийся в Opel Corsa на заднем пассажирском сиденье в детском кресле. Он был доставлен в детскую больницу, но вскоре отпущен домой.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии и проводят дознание.

Напомним, 4 мая на проспекте Ленина в Екатеринбурге трамвай сбил девочку, которая ехала на велосипеде. В результате ДТП школьница получила сотрясение головного мозга.

Сюжеты:
Екатеринбург
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