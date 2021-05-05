Пьяный мотоциклист без прав устроил гонки с полицией на Красном Камне в Нижнем Тагиле

Пьяный мотоциклист без прав устроил гонки с полицией на Красном Камне в Нижнем Тагиле
Пьяный мотоциклист без прав устроил гонки с полицией на Красном Камне в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:38ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Водитель мотоцикла угонял от полиции по дорогам и дворам Красного Камня в Нижнем Тагиле. После задержания выяснилось, что он пьян и у него нет прав.

Сотрудники ГИБДД раметили нарушителя на мотоцикле irbis около 20.00 у дома на улице Береговая-Краснокаменская, 50. Они потребовали его остановиться, так как он ехал без шлема, но водитель не подчинился и попытался скрыться. Во время погони он проезжал на «красный» и ехал по троутару, передает сообщение Отдела пропаганды ГИБДД АН «Между строк».

Полицейские устроили погоню. Нарушителя удалось поймать во дворе дома № 112 на улице Пархоменко. Он пытался убежать, но сотрудник ГИБДД догнал его и повалил на землю. После этого мужчине предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Он «надул» в трубочки 0,352 промилле.

Видео:АН «Между строк»

Также выяснилось, что у водителя мотоцикла отсутсвует право управления данным транспортным средством. За нарушения на него составлены несколько административных материалов.

Напомним, 2 мая сообщалось, как пьяный водитель в Каменске-Уральском угонял от полицейских и врезался в дерево.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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