Ребенок пострадал в массовом ДТП с КАМАЗом и трактором под Екатеринбургом

Ребенок пострадал в массовом ДТП с КАМАЗом и трактором под Екатеринбургом
Ребенок пострадал в массовом ДТП с КАМАЗом и трактором под Екатеринбургом
Сегодня, 17:12ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
Двое взрослых и ребенок пострадали в массовом ДТП под Екатеринбургом.

Происшествие случилось на Челябинском тракте. В ДТП попали несколько легковых автомобилей, трактор и КАМАЗ, пишет E1.

Перед легковушкой ехал трактор. Он напылил и водитель «Тойоты» его не заметил. В результате произошло столкновение. Затем в уже врезавшийся автомобиль влетел «Рено Дастер», а в него КАМАЗ, сообщают очевидцы.

Фото:E1.ru

По информации ГИБДД, в аварии пострадал ребенок и двое взрослых. Водитель Toyota в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Напомним, 3 мая сообщалось, как на Тюменской трассе загорелся и взорвался грузовой автомобиль, перевозивший опасную алюминиевую пудру.

Сюжеты:
Екатеринбург
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