Ребенок пострадал в массовом ДТП с КАМАЗом и трактором под Екатеринбургом

Происшествие случилось на Челябинском тракте. В ДТП попали несколько легковых автомобилей, трактор и КАМАЗ, пишет E1.
Перед легковушкой ехал трактор. Он напылил и водитель «Тойоты» его не заметил. В результате произошло столкновение. Затем в уже врезавшийся автомобиль влетел «Рено Дастер», а в него КАМАЗ, сообщают очевидцы.
По информации ГИБДД, в аварии пострадал ребенок и двое взрослых. Водитель Toyota в тяжелом состоянии был госпитализирован.
Напомним, 3 мая сообщалось, как на Тюменской трассе загорелся и взорвался грузовой автомобиль, перевозивший опасную алюминиевую пудру.