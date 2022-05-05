Автомобиль съехал в горящий кювет на автодороге Курган — Екатеринбург

Автомобиль съехал в горящий кювет на автодороге Курган — Екатеринбург
Автомобиль съехал в горящий кювет на автодороге Курган — Екатеринбург
Сегодня, 16:26ПроисшествияФото: 1МI
Машина влетела в горящий кювет в результате задымления, которое возникло из-за лесного пожара. Происшествие случилось на магистрали Екатеринбург — Шадринск — Курган.

Инспекторы ГИБДД увидели пострадавших в зоне огня, которые самостоятельно пытались вытолкать автомобиль на дорогу, и решили помочь людям, сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области.

Автоинспекторы увели потерпевших подальше от пламени, напоили водой, после чего вызвали эвакуатор, который смог вытянуть машину из канавы.

Медпомощь людям не понадобилась. Сотрудников ГИБДД они поблагодарили за помощь.

Напомним, 3 мая 2022 года в Свердловской области в двух ДТП за сутки пострадали восемь человек.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
Свердловская областьпроисшествиедтпКурганКурганская областьЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы