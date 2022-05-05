Автомобиль съехал в горящий кювет на автодороге Курган — Екатеринбург

Инспекторы ГИБДД увидели пострадавших в зоне огня, которые самостоятельно пытались вытолкать автомобиль на дорогу, и решили помочь людям, сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области.
Автоинспекторы увели потерпевших подальше от пламени, напоили водой, после чего вызвали эвакуатор, который смог вытянуть машину из канавы.
Медпомощь людям не понадобилась. Сотрудников ГИБДД они поблагодарили за помощь.
Напомним, 3 мая 2022 года в Свердловской области в двух ДТП за сутки пострадали восемь человек.