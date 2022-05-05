Автомобиль врезался в ограждение моста на Исинском тракте под Нижним Тагилом

Автомобиль врезался в ограждение моста на Исинском тракте под Нижним Тагилом
Автомобиль врезался в ограждение моста на Исинском тракте под Нижним Тагилом
Сегодня, 16:12ПроисшествияФото: TagilCity.ru
В майские праздники на мосту на Исинском тракте под Нижним Тагилом произошло ДТП. Автомобиль врезался в ограждение.

Водитель врезался в ограждение, его доставали манипулятором. Там на месте стекла валялись, части от автомобиля и окровавленные тряпки, рассказал TagilCity.ru местный житель Дмитрий.

Фото:TagilCity.ru

Мужчина, по словам Дмитрия, ехал со стороны Нижнего Тагила в сторону садов.

Случилось где-то 30 числа. Тряпки в крови я поскидывал, чтобы не валялись, стекла поубирал. Гаишники стояли там и спасатели манипулятором его доставали, рассказывает Дмитрий.

В Отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru факт происшествия подтвердили.

2 мая 2022 года поступило сообщение в 02.40, что на 6 километре Исинского тракта водитель Chevrolet Lanos 2001 года рождения допустил наезд на металлическое ограждение моста. В результате происшествия молодой человек не пострадал, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.

Напомним, летом 2021 года мост на Исинском тракте был разрушен в результате сильных ливней. У него выпали плиты. Они были восстановлены. Однако на данный момент мост снова покосился, а также сломано одно из ограждений.

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