Автомобиль врезался в ограждение моста на Исинском тракте под Нижним Тагилом

Водитель врезался в ограждение, его доставали манипулятором. Там на месте стекла валялись, части от автомобиля и окровавленные тряпки, рассказал TagilCity.ru местный житель Дмитрий.
Мужчина, по словам Дмитрия, ехал со стороны Нижнего Тагила в сторону садов.
Случилось где-то 30 числа. Тряпки в крови я поскидывал, чтобы не валялись, стекла поубирал. Гаишники стояли там и спасатели манипулятором его доставали, рассказывает Дмитрий.
В Отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru факт происшествия подтвердили.
2 мая 2022 года поступило сообщение в 02.40, что на 6 километре Исинского тракта водитель Chevrolet Lanos 2001 года рождения допустил наезд на металлическое ограждение моста. В результате происшествия молодой человек не пострадал, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.
Напомним, летом 2021 года мост на Исинском тракте был разрушен в результате сильных ливней. У него выпали плиты. Они были восстановлены. Однако на данный момент мост снова покосился, а также сломано одно из ограждений.