Бабушка в Москве решила забрать внучку и заявила об изнасиловании отцом

Жительница Москвы пожаловалась правоохранителям на то, что отец ее внучки якобы регулярно насилует девочку. Полицейские не нашли этим данным подтверждения.

Бабушка заявила в полицию об изнасиловании внучки-гимнастки собственным отцом. Семейная драма случилась в Москве. Как сообщает «КП-Екатеринбург», женщина настаивает, что отец регулярно насиловал 9-летнюю спортсменку. Оперативники немедленно выехали по озвученному адресу. Семья показалась полицейским самой обычной и некриминальной. Они рассказали о доносе на отца девочки. Тогда глава семьи рассказал оперативникам, что доносит на них родная бабушка детей для того, чтобы ей отдали внучку. Мама спортсменки скончалась, теперь бабушка желает самостоятельно заняться воспитанием ребенка. Полицейские осмотрели жилье семьи, опросили соседей и пришли к выводу, что насилия не было. Проверка продолжается.

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