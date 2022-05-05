Бизнесмены из Екатеринбурга рассказали об угрозах человека из криминального мира

В Екатеринбурге предприниматели пожаловались в полицию на угрозы расправой от человека из 90-х. Якобы он хочет отнять у них процесс контролирования строительства элитного ЖК.

Предприниматели из Екатеринбурга рассказали об угрозах человека из криминального мира. Речь о бизнесменах, которые достраивают элитный ЖК, расположенный на улице Бажова. По словам предпринимателей, угрожает им Марсель Гасанов, сообщает портал Е1. Также бизнесмены уточняют, что Бажов требует передать ему вопросы контролирования процесса строительства данного жилого комплекса. Передать он требует в том числе финансовую документацию. В случае непослушания угрожающий обещает применить физическое, сексуальное насилие, тюремный срок и физическую расправу. Некоторым предпринимателям довелось лично пообщаться с парнями из 90-х, которые приезжали на стройку для разбирательств. По словам бизнесменов, Гасанов - обладатель высокого ранга в тюремном мире. Из колоний ему якобы поступают средства, на которые он совершает преступления по всему региону. Заявления об угрозах уже поступили в УМВД России по Екатеринбургу. Проводится проверка.

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