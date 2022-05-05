Бывший депутат Заксобрания Свердловской области оштрафован за дискредитацию ВС РФ

Бывший депутат Заксобрания Свердловской области оштрафован за дискредитацию ВС РФ
Бывший депутат Заксобрания Свердловской области оштрафован за дискредитацию ВС РФ
Вчера, 22:10ПроисшествияФото: 1МI
Бывший депутат свердловского Заксобрания Нафик Фамиев был оштрафован на 35 тысяч рублей за опубликованный пост в социальной сети Facebook.

Помимо этого в отношении экс-депутата составили еще два протокола за пост в Telegram-канале и за репост публикации Евгения Ройзмана, пишет Е1.

Некоторое время назад судья возвратил протокол о репосте Ройзмана сотрудникам полиции на доработку. В назначенный срок документ не был исправлен. Теперь он снова появился в судебной картотеке. Заседание суда должно состояться приблизительно 20 мая 2022 года.

Напомним, недавно бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману было выписано три штрафа за его публичные высказывания в социальных сетях, в том числе за репост твита в Telegram. В итоге ему выписали максимальные штрафы за дискредитацию российских войск — суммы штрафных наказаний составили 50 тысяч рублей каждое.

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