Бывший депутат Заксобрания Свердловской области оштрафован за дискредитацию ВС РФ

Напомним, недавно бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману было выписано три штрафа за его публичные высказывания в социальных сетях, в том числе за репост твита в Telegram. В итоге ему выписали максимальные штрафы за дискредитацию российских войск — суммы штрафных наказаний составили 50 тысяч рублей каждое.