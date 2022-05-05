Бывший депутат Заксобрания Свердловской области оштрафован за дискредитацию ВС РФ

Помимо этого в отношении экс-депутата составили еще два протокола за пост в Telegram-канале и за репост публикации Евгения Ройзмана, пишет Е1.
Некоторое время назад судья возвратил протокол о репосте Ройзмана сотрудникам полиции на доработку. В назначенный срок документ не был исправлен. Теперь он снова появился в судебной картотеке. Заседание суда должно состояться приблизительно 20 мая 2022 года.
Напомним, недавно бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману было выписано три штрафа за его публичные высказывания в социальных сетях, в том числе за репост твита в Telegram. В итоге ему выписали максимальные штрафы за дискредитацию российских войск — суммы штрафных наказаний составили 50 тысяч рублей каждое.