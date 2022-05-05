В Нижнем Тагиле найден подросток, сбежавший из дома. Он жил у друга в Екатеринбурге. Сбежал из-за того, что разбил машину отца.

Разыскиваемого 17-летнего подростка из Нижнего Тагила нашли полицейские. Парень, ушедший из дома по ул. Ломоносова, уехал на родительской машине и попал в ДТП проспекте Ленина. Подросток врезался в столб. По данным МВД «Нижнетагильское», самого подростка удалось поймать во время его нахождения в Екатеринбурге. В полиции парень признался, что решил сбежать после того, как разбил отцовскую машину в ДТП. Подросток, сбегая, оставил родителям записку, в которой сообщил, что ему якобы угрожают и преследуют. Сделал он это, чтобы создать иллюзию своего похищения. Сам же он просто жил в Екатеринбурге у друга. Полицейские провели беседу с сыном и отцом. Подростка поставили на учет, а отца оштрафовали.

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