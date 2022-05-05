Сломаны лапы: водитель ГАЗели сбил собаку на улице Землячки в Нижнем Тагиле и уехал

Сломаны лапы: водитель ГАЗели сбил собаку на улице Землячки в Нижнем Тагиле и уехал
Сломаны лапы: водитель ГАЗели сбил собаку на улице Землячки в Нижнем Тагиле и уехал
Сегодня, 11:22ПроисшествияФото: "Инцидент Нижний Тагил"
Водитель ГАЗели сбил на улице Землячки собаку и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел 4 мая вечером.

Как мне рассказали очевидцы, которые видели все и дома, этот газелист он даже положил ее в багажник. Потом он видимо передумал, достал ее и выкинул, сообщил TagilCity.ru тагильчанин Алексей, приехавший на помощь собаке.

По его словам, три автомобиля остановились возле пострадавшей собаки. Алексей рассказывает, что ехал доставлять клиентам пиццу и увидел в соцсети пост о том, что собаке требуется помощь. Он приехал на место происшествия.

Она бедненькая лежит там в сторонке, и люди уже какие-то добрые поставили в обрезанной бутылке воду. Ну, там что-то покушать положили. Ну понятно, что какая там еда может быть у собаки, у нее стресс, шок, рассказывает Алексей.

Он достал перчатки из багажника, но понял, что взять собаку не сможет, потому что поднять себя она не позволяет. На место к этому времени прибыли еще два автомобиля с неравнодушными жителями. В результате они достали коврик из багажника, местные жители дали покрывало. В него завернули собаку и разместили ее в багажнике.

После этого, по словам Алексея, водители поехали в ветеринарную клинику на ГГМ. Один и них двинулся вперед, чтобы предупредить ветеринаров. В клинике «Шпиц» пострадавшую приняли. Ее осмотрели, поставили укол снотворного и стали проводить обработку.

Утром, рассказывает Алексей, забравшие собаку жители планировали снова отвезти в клинику.

Очень добрая собака. Я пока вот вез в багажнике, она даже никаких звуков не издавала, такая умничка. Она молоденькая собачка, так где-то до года, сказал Алексей.

По словам еще одной тагильчанки Елены, пострадавшую забрали две сестры. Они планируют отвезти ее в другую ветеринарную клинику и сделать рентген. Также она заявила, что, по предварительному осмотру, у собаки открытые переломы на двух лапах, на одной лапе закрытый перелом. Ей требуется операция.

Сказали что таких операций у нас в городе не делают, слишком дорогие, видимо что-то типа аппарата Елизарова потребоваться может. А это очень дорого,сказала Елена в группе «Инцидент Нижний Тагил».

Напомним, ранее на заправке у Нижнего Тагила внедорожник переехал спящую собаку. Она получила травмы, а также была беременна. Теперь ей требуется операция по прерыванию беременности.

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происшествиесобакаНижний Тагил
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