Сломаны лапы: водитель ГАЗели сбил собаку на улице Землячки в Нижнем Тагиле и уехал

Он достал перчатки из багажника, но понял, что взять собаку не сможет, потому что поднять себя она не позволяет. На место к этому времени прибыли еще два автомобиля с неравнодушными жителями. В результате они достали коврик из багажника, местные жители дали покрывало. В него завернули собаку и разместили ее в багажнике.