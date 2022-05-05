Сломаны лапы: водитель ГАЗели сбил собаку на улице Землячки в Нижнем Тагиле и уехал

Как мне рассказали очевидцы, которые видели все и дома, этот газелист он даже положил ее в багажник. Потом он видимо передумал, достал ее и выкинул, сообщил TagilCity.ru тагильчанин Алексей, приехавший на помощь собаке.
По его словам, три автомобиля остановились возле пострадавшей собаки. Алексей рассказывает, что ехал доставлять клиентам пиццу и увидел в соцсети пост о том, что собаке требуется помощь. Он приехал на место происшествия.
Она бедненькая лежит там в сторонке, и люди уже какие-то добрые поставили в обрезанной бутылке воду. Ну, там что-то покушать положили. Ну понятно, что какая там еда может быть у собаки, у нее стресс, шок, рассказывает Алексей.
Он достал перчатки из багажника, но понял, что взять собаку не сможет, потому что поднять себя она не позволяет. На место к этому времени прибыли еще два автомобиля с неравнодушными жителями. В результате они достали коврик из багажника, местные жители дали покрывало. В него завернули собаку и разместили ее в багажнике.
После этого, по словам Алексея, водители поехали в ветеринарную клинику на ГГМ. Один и них двинулся вперед, чтобы предупредить ветеринаров. В клинике «Шпиц» пострадавшую приняли. Ее осмотрели, поставили укол снотворного и стали проводить обработку.
Утром, рассказывает Алексей, забравшие собаку жители планировали снова отвезти в клинику.
Очень добрая собака. Я пока вот вез в багажнике, она даже никаких звуков не издавала, такая умничка. Она молоденькая собачка, так где-то до года, сказал Алексей.
По словам еще одной тагильчанки Елены, пострадавшую забрали две сестры. Они планируют отвезти ее в другую ветеринарную клинику и сделать рентген. Также она заявила, что, по предварительному осмотру, у собаки открытые переломы на двух лапах, на одной лапе закрытый перелом. Ей требуется операция.
Сказали что таких операций у нас в городе не делают, слишком дорогие, видимо что-то типа аппарата Елизарова потребоваться может. А это очень дорого,сказала Елена в группе «Инцидент Нижний Тагил».
Напомним, ранее на заправке у Нижнего Тагила внедорожник переехал спящую собаку. Она получила травмы, а также была беременна. Теперь ей требуется операция по прерыванию беременности.