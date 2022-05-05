Житель села под Нижним Тагилом прожил неделю с трупом убитой им матери

Житель села Петрокаменское под Нижним Тагилом забил свою мать до смерти, а когда она скончалась, еще неделю жил в доме с трупом.

Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть. Прокуратура уже направила материалы в суд и считает, что 30-летнему мужчине нужно избрать наказание в виде принудительного лечения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пригородного района. Согласно материалам дела, в начале февраля 2022 года мужчина с психическим заболеванием, при котором он не мог осознавать опасность своих действий и руководить ими, находился дома. В какой-то момент он избил свою мать, нанеся ей не меньше 40 ударов ногами и руками по всему телу. Через некоторое время от полученных травм женщина скончалась. Однако мужчина не стал сообщать об этом в полицию, а продолжал жить с трупом дальше. О пропаже пенсионерки заявили сотрудники «Почты России», которые долгое время не могли выдать пенсию потерпевшей. Прибывшие к ней домой полицейские обнаружили труп. Сын впустил их в квартиру.

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