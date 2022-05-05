Жителя Лесного подозревают в развращении 13-летних девочек

Жителя Лесного подозревают в развращении 13-летних девочек
Жителя Лесного подозревают в развращении 13-летних девочек
Сегодня, 13:31Происшествия
На 22-летнего жителя Лесного возбудили два уголовный дела за интимную близость с двумя девочками-подростками.

Жителя Лесного подозревают в развращении 13-летних. В отношении 22-летнего юноши возбуждено два уголовных дела. Его обвиняют в интимной связи с двумя девочками-подростками.

По данным «КП-Екатеринбург», юноша общался с девушками в начале этого года. Затем с одной он вступил в интимную связь в машине, а со второй у нее в квартире. О произошедшем узнал отец одной из пострадавших, который и написал заявление в органы.

Дела возбуждены по ст. 134 УК «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет» и 135 УК «Развратные действия».

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