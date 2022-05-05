Жителя Лесного подозревают в развращении 13-летних девочек

Жителя Лесного подозревают в развращении 13-летних. В отношении 22-летнего юноши возбуждено два уголовных дела. Его обвиняют в интимной связи с двумя девочками-подростками.
По данным «КП-Екатеринбург», юноша общался с девушками в начале этого года. Затем с одной он вступил в интимную связь в машине, а со второй у нее в квартире. О произошедшем узнал отец одной из пострадавших, который и написал заявление в органы.
Дела возбуждены по ст. 134 УК «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет» и 135 УК «Развратные действия».