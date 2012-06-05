Напились и решили покататься. По-другому объяснить поступок двоих жителей Николо-Павловского невозможно
5 июня 2012, 18:25ПроисшествияВалерия Лошкарева
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В ночь на 4 июня из сарая одного из домов в поселке Николо-Павловское пропал велосипед. Хозяева оценили ущерб в 4,5 тысячи рублей, рассказали нам в пресс-службе нижнетагильского управления МВД.
Полицейские задержали двоих мужчин 24-х и 37-и лет. Они уже были судимы и только в апреле вышли на свободу. Друзья в ночь совершения кражи были очень сильно пьяны.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей