Октябрьский проспект в Нижнем Тагиле превратился в устье глубокой реки (ВИДЕО)

Тезисы каждого из них достойны пойти в заголовки к новости. Тагильчан поражает недальновидность строителей, и они выражают свое негодование, что и понятно. Если внедорожники и грузовики довольно легко справляются с препятствием, то для автомобилей с низкой посадкой проезд по таким лужам является «смертельным номером». Каждое резкое движение может привести к серьезной поломке машины вплоть до капитального ремонта двигателя, который может обойтись в несколько десятков тысяч рублей для иномарок.