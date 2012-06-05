Октябрьский проспект в Нижнем Тагиле превратился в устье глубокой реки (ВИДЕО)
После ливневых дождей в буквальном смысле выплыло на поверхность грубейшее нарушение технологии ремонта Октябрьского проспекта на ГГМ: там нет ливневой канализации. В адрес портала Tagilcity.ru поступает множество обращений от пользователей.
Тезисы каждого из них достойны пойти в заголовки к новости. Тагильчан поражает недальновидность строителей, и они выражают свое негодование, что и понятно. Если внедорожники и грузовики довольно легко справляются с препятствием, то для автомобилей с низкой посадкой проезд по таким лужам является «смертельным номером». Каждое резкое движение может привести к серьезной поломке машины вплоть до капитального ремонта двигателя, который может обойтись в несколько десятков тысяч рублей для иномарок.
ПосленочногодождичкаОктябрьскийпроспектскрылсяпод водой. В результатенедавнего ремонта, еле живая ливневая канализация закатана под асфальт.
Новая гладкая дорога Октябрьский проспект-круговое движение-Черноисточинское шоссе затоплена. Автомобили глохнут прямо на дороге. Проект выполнен без ливневой канализации.
Вот некоторые из писем пользователей на эту тему. О проблеме уже поставили в известность председателя общественного движения «Тагил без ям» Никиту Чапурина. Благо, что уже на завтра назначено совещание по вопросам ремонта дорог с участием вышедшей из отпуска Валентины Исаевой. Никита поднимет этот вопрос на собрании.
Кстати, похожая ситуация сегодня произошла и на улице Индустриальной сразу после моста. По словам автомобилистов, там тоже разлилась огромная лужа. Просьба к автолюбителям: будьте внимательны, старайтесь объезжать лужи.
© Валерия Лошкарева, TagilCity.ru