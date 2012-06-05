Пропал Шакиров Владимир Тимергалеевич, 1954 г.р. Ведется розыск (ФОТО)

Родные пропавшего прилагают все усилия по розыску. Вотособые приметы Владимира Тимергалеевича: на вид 55 лет, худощавого телосложения,рост примерно 175 см, волосы короткие вьющиеся темного цвета с сединой, глазаголубые.

Родственники просят сообщать любую информацию о его местонахождении,гарантируя вознаграждение. Если кто-либознает или видел, Шакирова В. Т., можете позвонить по следующим телефонам:89221206648 (Наталья Владимировна), 89041684635 (Нина Александровна), 89221758037(Светлана Владимировна). Информацию можно также писать в личные сообщения сетиВконтакте vk.com/id173498062Вика Николаева.