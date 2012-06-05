Пропал Шакиров Владимир Тимергалеевич, 1954 г.р. Ведется розыск (ФОТО)
5 июня 2012, 09:44Происшествия
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24 мая 2012 года пропал Шакиров Владимир Тимергалеевич. В последний раз его видели на работе (по улице Фестивальная) около 12:30. Он был одет в рабочую форму «Уральские газовые сети».
Родные пропавшего прилагают все усилия по розыску. Вотособые приметы Владимира Тимергалеевича: на вид 55 лет, худощавого телосложения,рост примерно 175 см, волосы короткие вьющиеся темного цвета с сединой, глазаголубые.
Родственники просят сообщать любую информацию о его местонахождении,гарантируя вознаграждение. Если кто-либознает или видел, Шакирова В. Т., можете позвонить по следующим телефонам:89221206648 (Наталья Владимировна), 89041684635 (Нина Александровна), 89221758037(Светлана Владимировна). Информацию можно также писать в личные сообщения сетиВконтакте vk.com/id173498062Вика Николаева.
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