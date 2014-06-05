Вчера в Нижнем Тагиле произошло два пожара: на Руднике и поселке Фотеево (ФОТО)

Один из пожаров произошел сегодняшней ночью. В 2:32 по местному времени в диспетчерскую поступило сообщение о пожаре на улице Каховская, на Руднике им. III Интернационала. На площади 80 кв.м. сгорел второй этаж и кровля. Повреждено также межэтажное перекрытие частного жилого дома. Сообщается, что возможная причина – неосторожное обращение владельца с огнем. В 4:15 пожар удалось потушить полностью. На место выезжали 4 единицы техники и 12 человек личного состава.

Ранее, в 23:02 по местному времени в пожарную часть поступило сообщение о пожаре в поселке Фотеево, в коллективном саду №9 НТМК. На площади 40 кв.м. сгорели надворные постройки и дом-дача. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 8 человек личного состава из 9-го отряда ФПС по Свердловской области 15 ПЧ т/с.

Пользователи паблика «Типичный тагильчанин» стали свидетелями этого возгорания. Они рассказали, что хозяин дома – молодой, совсем недавно купил участок. Сотрудник отряда поделился:

У пожарных по регламенту время прибытия по району не превышает 10 минут. Сегодня мы доехали за 7, и то из-за плохой дороги (через новый госпиталь) объехали через Совхозную.

Тем не менее спасти имущество не удалось. К счастью, никто из людей не пострадал. Причины и ущерб предстоит установить.

Фотографии из группы «Типичный тагильчанин»