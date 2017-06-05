13-летняя велосипедистка попала под колёса иномарки в Богдановичском районе (ФОТО)
5 июня 2017, 08:00Происшествия
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3 июня в Богдановичском районе под колёса автомобиля попала 13-летняя девочка.
Сообщается, что юная велосипедистка ехала в попутном направлении с автомобилем Toyota под управлением 28-летнего водителя. В какой-то момент девочка стала разворачиваться и угодила под колёса транспортного средства, передает пресс-служба МВД по региону.
Жительница деревни Быкова была госпитализирована с закрытым переломом ключицы. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по этой аварии.
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Фото: пресс-служба МВД по региону
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