54-летний тагильчанин заживо сгорел в собственном автомобиле в гараже

В ночь с 31 на 1 июня в отдел надзорной деятельности поступило сообщение о гибели в результате пожара 54-летнего мужчины. После ночной смены он зашел в гараж, но вовремя не вернулся домой. Мужа потеряла его супруга.

2 июня она нашла его в гараже без признаков жизни. Он находился на водительском сиденье.

По предварительной информации, неосторожность при курении стала причиной возгорания в салоне. Предположительно, мужчина был пьян.

Специалисты предполагают, что горение прекратилось после того, как в машине выгорел кислород, поэтому огонь не распространился на весь салон: выгорело только переднее сиденье. По этой причине никто и не заметил произошедшего пожара.