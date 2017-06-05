Местные жители начали воровать обесточенные высоковольтные провода на Смычке в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

Уже во многих районах города всё приводят в порядок, но ничего не известно про Тагилстрой и Смычку. Здесь до сих пор нет электричества в квартирах и домах. Почему мы забыты? У нас ведь тоже есть дети и мы тоже работаем поделился с редакцией TagilCity.ru своим недоумением житель Смычки.

Также жители сообщают, что продолжают висеть высоковольтные провода, которые уже начали срезать и сдавать в металлолом несознательные личности.

Повсюду завалены дворы и висят высоковольтные провода. Их уже начинают срезать алкаши рассказал местный житель.

Восстановительные работы ведутся по всему городу. Дополнительные заявки, можно передавать в свои управляющие компании для более успешной организации работ.

Просьба обращаться в свои управляющие компании по тем инцидентам, по которым нам ничего не известно. Таким образом организованно через управляющие компании сообщать нам. Чтобы мы выезжали не по квартирам, а на объект в целом. Сложившаяся ситуация скажется на комфортности в течение одного-двух дней. Это связано с перезапуском систем. Поставленные задачи выполним в ближайшее время сообщил член штаба по ЧС.