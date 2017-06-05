Мужчина из Волчанска сгорел в бане из-за удара молнии (ФОТО)
5 июня 2017, 07:30Происшествия
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В городе Волчанск Свердловской области накануне погиб человек. Он заживо сгорел в бане, куда ударила молния и спровоцировала пожар.
Огонь, в свою очередь, шаг за шагом перекидывался на другие два дома.
В результате пожара сгорели три гаража, две бани, два дома и надворные постройки. Это происходило около девяти вечера, пишет издание ПроВолчанск. Пожарные полностью ликвидировали пожар к полуночи.
Погибшим оказался уроженец Кореи 1952 года рождения. В России он жил достаточно давно.
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Фото: ПроВолчанск
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