Труп женщины обнаружен рядом с подъездом жилого дома в Екатеринбурге (ФОТО)
5 июня 2017, 16:30Происшествия
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В Екатеринбурге рядом с одним из жилых многоэтажных домов обнаружили труп женщины. Она лежала рядом с подъездом.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, на месте ЧП работают полицейские. Сейчас идет установление возраста и личности погибшей. По предварительной информации, она упала с высоты.
На вид женщине около 50 лет, очевидцы сообщают, что она упала с 10 этажа.
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Фото: Е1
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