Водитель на ВАЗ-2114 сбил мотоциклиста в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Водитель на русском авто подъезжал к перекрёстку Кирова и Токарей. В это время на зелёный сигнал светофора движение начал мотоциклист. Однако четырнадцатая не пропустила другого участника движения и произошел сильнейший удар, от которого водитель двухколёсного транспорта вылетел на несколько метров.