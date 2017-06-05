Водитель на ВАЗ-2114 сбил мотоциклиста в Екатеринбурге (ВИДЕО)
5 июня 2017, 07:00Происшествия
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В столице Урала в ночь на 4 июня по вине ВАЗ-2114 произошло ДТП с участием мотоцикла.
Сюжеты: Екатеринбург
Водитель на русском авто подъезжал к перекрёстку Кирова и Токарей. В это время на зелёный сигнал светофора движение начал мотоциклист. Однако четырнадцатая не пропустила другого участника движения и произошел сильнейший удар, от которого водитель двухколёсного транспорта вылетел на несколько метров.
Байкер был госпитализирован с травмой живота, переломом кисти и сотрясением головного мозга. По факту аварии началась проверка, передает E1.ru.
Видео: E1.ru
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