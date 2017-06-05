Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Загоревшуюся в Екатеринбурге ГАЗель удалось потушить до взрыва газовых баллонов: они были установлены в машине (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Загоревшуюся в Екатеринбурге ГАЗель удалось потушить до взрыва газовых баллонов: они были установлены в машине (ФОТО)

5 июня 2017, 12:25Происшествия
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?