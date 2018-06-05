15-летняя девочка выпала из окна жилого дома в Екатеринбурге

Ночью с 3 на 4 июня жители Сортировки были разбужены криком и грохотом. Выглянувшие в окна люди увидели лежащую на асфальте 15-летнюю девочку с разбитой головой.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в госпиталь, где у неё диагностировали открытую ЧМТ, ушиб головного мозга. По информации «Комсомольской правды Урал», на данный момент девочка находится в коме.

Правоохранительные органы проводят доследственную проверку. Иных сведений о девочке и её семье следствие не разглашает. На месте происшествия работают участковые.