15-летняя девочка выпала из окна жилого дома в Екатеринбурге
5 июня, 06:05Происшествия
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Девочка-подросток выпала из окна жилого дома на Сортировке в Екатеринбурге. Она выжила, но в данный момент находится в коме.
Сюжеты: Екатеринбург
Ночью с 3 на 4 июня жители Сортировки были разбужены криком и грохотом. Выглянувшие в окна люди увидели лежащую на асфальте 15-летнюю девочку с разбитой головой.
Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в госпиталь, где у неё диагностировали открытую ЧМТ, ушиб головного мозга. По информации «Комсомольской правды Урал», на данный момент девочка находится в коме.
Правоохранительные органы проводят доследственную проверку. Иных сведений о девочке и её семье следствие не разглашает. На месте происшествия работают участковые.
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