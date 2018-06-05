27-летний житель села Петрокаменское «нашел» наркотики на улице и прятал под матрасом
22 апреля в ходе оперативных работ сотрудники полиции задержали 27-летнего жителя села Петрокаменское. При личном досмотре у мужчины было найдено пять граммов синтетического наркотика.
Мужчина был задержан сотрудниками полиции №1 МУ МВД России «Нижнетагильское» на улице Многопольная. При досмотре полицейские нашли в кармане кофты задержанного три свертка из фольги, внутри которых были пакеты с веществом серо-зеленого цвета. Экспертиза показала, что это вещество — синтетический наркотик весом почти пять граммов.
Кроме того, сотрудники полиции обыскали дом задержанного. Служебная собака нашла под матрасом кровати еще два пакета с коричневым веществом, которое также оказалось синтетическим наркотиком массой 0,4 грамма.
Мужчина пояснил, что наркотики он нашел на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле и взял себе для личного употребления.
Как сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское», следователи завели уголовное дело по статье УК РФ «Хранение наркотических средств». Сейчас подозреваемый находится под стражей.
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