27-летний житель села Петрокаменское «нашел» наркотики на улице и прятал под матрасом

Мужчина был задержан сотрудниками полиции №1 МУ МВД России «Нижнетагильское» на улице Многопольная. При досмотре полицейские нашли в кармане кофты задержанного три свертка из фольги, внутри которых были пакеты с веществом серо-зеленого цвета. Экспертиза показала, что это вещество — синтетический наркотик весом почти пять граммов.

Кроме того, сотрудники полиции обыскали дом задержанного. Служебная собака нашла под матрасом кровати еще два пакета с коричневым веществом, которое также оказалось синтетическим наркотиком массой 0,4 грамма.

Мужчина пояснил, что наркотики он нашел на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле и взял себе для личного употребления.

Как сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское», следователи завели уголовное дело по статье УК РФ «Хранение наркотических средств». Сейчас подозреваемый находится под стражей.