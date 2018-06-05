Полицейский в Екатеринбурге разбился во время погони за байкером (ФОТО)

В ДТП с участием двух легковых автомобилей марки Mercedes и Volvo тяжелые травмы получил инспектор ГИБДД.

Сотрудник правопорядка с включенным спецсигналом преследовал на служебном мотоцикле байкера. Во время погони он врезался в два легковых автомобиля. Мужчина госпитализирован в медучреждение. По предварительной информации, у него черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, пишет Е1.