Полицейский в Екатеринбурге разбился во время погони за байкером (ФОТО)
5 июня, 21:45Происшествия
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В Екатеринбурге в ДТП пострадал инспектор мотоциклетного взвода ГИБДД, который пытался остановить нарушителя.
Сюжеты: Екатеринбург
В ДТП с участием двух легковых автомобилей марки Mercedes и Volvo тяжелые травмы получил инспектор ГИБДД.
Сотрудник правопорядка с включенным спецсигналом преследовал на служебном мотоцикле байкера. Во время погони он врезался в два легковых автомобиля. Мужчина госпитализирован в медучреждение. По предварительной информации, у него черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, пишет Е1.
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Фото: Е1
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