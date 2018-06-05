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Пожар площадью 200 кв. м тушат в Казанском ТРЦ «Порт» более 4 часов (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пожар площадью 200 кв. м тушат в Казанском ТРЦ «Порт» более 4 часов (ВИДЕО)

5 июня, 15:45Происшествия
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