Пожар площадью 200 кв. м тушат в Казанском ТРЦ «Порт» более 4 часов (ВИДЕО)

В настоящий момент пожар в торговом центре не потушен, площадь пожара выросла с 20 до 200 кв. м, созданы четыре участка борьбы с огнем. На месте пожара работают 319 человек и 74 единицы техники, в том числе от МЧС 135 человек и 36 пожарных машин, сообщает «Inkazan». Сотрудники МЧС установили очаги возгорания, они находятся на первом и втором этажах, но из-за высокой температуры пожарные не могут до них добраться.