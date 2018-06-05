Пожар площадью 200 кв. м тушат в Казанском ТРЦ «Порт» более 4 часов (ВИДЕО)
5 июня, 15:45Происшествия
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5 июня в 8.22 мск в пожарную часть Казани поступила информация о пожаре в здании ТЦ «Порт» по адресу: Оренбургский Тракт, д. 158. Пожарные эвакуировали 20 человек, среди которых персонал, посетители и охрана ТЦ. В пожаре никто не пострадал.
В настоящий момент пожар в торговом центре не потушен, площадь пожара выросла с 20 до 200 кв. м, созданы четыре участка борьбы с огнем. На месте пожара работают 319 человек и 74 единицы техники, в том числе от МЧС 135 человек и 36 пожарных машин, сообщает «Inkazan». Сотрудники МЧС установили очаги возгорания, они находятся на первом и втором этажах, но из-за высокой температуры пожарные не могут до них добраться.
Дым от пожара в ТРЦ уже распространился по всему Лаишевскому району. На месте происшествия дежурят три бригады скорой помощи и две - центра медицины катастроф. Полицейские оцепили здание по периметру.
Напомним, 2 марта из горящего ТЦ «Кит» в Екатеринбурге были эвакуированы 400 человек.
Видео: «БИЗНЕС Online»
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