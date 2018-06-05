Уголовное дело возбуждено в Екатеринбурге после ДТП с двадцатью пострадавшими
5 июня, 17:35Происшествия
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По факту ДТП, произошедшего 4 июня 2018 года в Екатеринбурге на Сибирском тракте, полиция возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
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Следственное управление СК России по Свердловской области сообщает, что 4 июня в правоохранительные органы поступило сообщение о ДТП с участием пассажирского автобуса «Нефаз» и автомобиля Daewoo Nexia. Уточняется, что пострадали 25 человек.
Следственные органы Свердловской области добиваются передачи уголовного дела на рассмотрение в следственный комитет. В случае удовлетворения запроса СК прокуратурой Свердловской области, будет проведен комплекс мероприятий по выяснению материалов преступления.
В настоящее время следственный комитет Свердловской области проводит проверку транспортной компании по выявлению возможных нарушений условий безопасности предоставляемых услуг.
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