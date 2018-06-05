Ураганный ветер: лепнина с дома поранила двух прохожих в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Обещанный синоптиками сильный ветер сорвал с крыши балкона пятиэтажного дома кусок лепнины, который упала на двух подростков, проходящих мимо. Один из пострадавших потерял сознание.

Очевидцы происшествия вызвали медиков и попытались оказать первую помощь пострадавшему.

На данный момент известно, что молодые люди были госпитализированы. По словам очевидцев, у одного из них было кровотечение, травма головы. У второго молодого человека травмировано плечо.

По предварительной информации, с крыши балкона последнего этажа от порыва сильного ветра сорвало два элемента из лепнины. Ими были травмированы два молодых человека сообщил TagilCity.ru глава администрации Ленинского района Геннадий Мальцев.

По информации от администрации района, сейчас на месте работает полиция. Собственника квартиры нет на месте, полиция будет заниматься его поисками, чтобы обследовать балкон изнутри.

Дом, от которого оторвался кусок карниза, обслуживает УК ООО «Управление». Сотрудники управляющей компании обследуют кровлю. Получить оперативный комментарий от представителей УК не удалось.

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