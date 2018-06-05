ВАЗ с иномаркой столкнулись на перекрестке на ГГМ в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
5 июня, 20:20Происшествия
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3 июня в 21:52 на перекрестке Черноисточинского шоссе и улицы Бригадная столкнулись ВАЗ и иномарка.
Сюжеты: Нижний Тагил
Момент столкновения попал на одну из городских камер видеонаблюдения. На кадрах видно как ВАЗ на перекрестке заворачивает налево на зеленый сигнал светофора и останавливается, чтобы пропустить поток машин.
Иномарка, едущая в этом потоке, сбивает ВАЗ, в результате чего тот отлетает на газон.
Также очевидцами аварии стали сотрудники МЧС. Спасатели ехали позади иномарки и остановились, чтобы предложить свою помощь.
Позже на место ДТП приехала бригада скорой помощи и сотрудники ГИБДД.
Видео: Сети Тагила
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